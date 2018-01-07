7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару - 47,3 градуса, сообщают информагентства.
По данным Австралийской метеорологической службы, в последний раз подобная температура в крупнейшем городе страны наблюдалась в 1939 году. Тогда столбик термометра поднимался до отметки почти в 49 градусов.
Как считают эксперты, нынешняя жара вызвана изменением климата, погодные условия могут стать еще более экстремальными.
Спасатели предупреждают об опасности пожаров и полностью запретили разводить костры в районе Сиднея. В городе оборудованы места для бесплатного набора воды. Также отмечается, что в результате жары были госпитализированы несколько человек.-0-
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