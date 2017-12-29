В Сиэтле минивэн врезался в здание: есть пострадавшие

Информагентства со ссылкой на очевидцев сообщают об инциденте в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). По имеющимся данным маршрутное такси врезалось в одно из зданий, расположенных в центре города.
По меньшей мере пять человек получили травмы разной степени тяжести. Четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Фургон выскочил на тротуар и сбил несколько пешеходов до того, как врезаться в здание. По мнению полиции, водителю стало плохо и он потерял сознание.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Пока основной является версия ДТП, причиной которого стала потеря управления.
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