В синагоге американского Питсбурга неизвестный стрелял в людей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 10 утра по местному времени 27 октября неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги "Древо жизни" в американском городе Питсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщает телеканал BNL News.

На место происшествия экстренно были вызваны сотрудники полиции. Мужчина, предположительно, вооруженный автоматом "Калашникова", открыл огонь по офицерам полиции.

По предварительным данным, погибли от 4 до 8 человек, множество получили ранения. Преступник забаррикадировался в здании синагоги, правоохранители призывают местных жителей не въезжать в район перестрелки. Причины инцидента пока не ясны.-0-