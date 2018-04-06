В Сингапуре арестован пассажир, сообщивший о бомбе на борту самолета

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре правоохранители арестовали мужчину, который заявил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New Straits Times.

На борту самолета А320, выполняющего 5 апреля рейс из Сингапура в город Хатъяй (Таиланд), было 173 пассажира и шесть членов экипажа.

По информации полиции, задержанный 41-летний гражданин Сингапура был в числе пассажиров самолета. Он рассказал одному из членов экипажа, что везет в своей ручной клади бомбу. Из-за этого сообщения командир самолета принял решение вернуться в сингапурский аэропорт Чанги (Singapore Changi Airport). Также по тревоге были подняты два истребителя F-15 национальных ВВС, они сопровождали лайнер до самой посадки.

После приземления сотрудники аэропорта и полиция эвакуировали пассажиров, а затем начали досмотр лайнера. Проверка багажа мужчины показала, что взрывных устройств у него не было.

Арестованному грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф около $380 тыс., если его признают виновным.-0-