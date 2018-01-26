В Сингапуре с 1 февраля запрещаются любые виды электронных сигарет

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре с 1 февраля 2018 года полностью запрещают любые устройства, имитирующие табакокурение, в том числе электронные сигареты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Сингапура.

Власти страны приняли поправки к закону по контролю за оборотом табака. В документе отмечается, что за хранение, использование имитирующих табакокурение устройств, а также соответствующих продуктов (например, жевательного табака) будет назначаться штраф до 2 тыс. сингапурских долларов (около $1,5 тыс.). Штрафом до $7,6 тыс. или тюремным заключением на срок до 6 месяцев будут наказываться те, кто занимается продажей или распространением подобных устройств.

Власти Сингапура при этом призывают граждан немедленно сообщать по телефону горячей линии о нарушителях данного закона.

Кроме того, с января 2019 года в Сингапуре повышают с 18 до 19 лет минимальный возраст, с которого разрешается курить и покупать сигареты. К 2021 году правительство планирует довести минимальный возрастной ценз до 21 года.-0-