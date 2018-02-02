В Сингапуре военнослужащим запретили использовать фитнес-браслеты

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Сингапура ввело запрет для военнослужащих на использование фитнес-браслетов и приложений для них в смартфонах во время тренировок, учений, а также выполнения особых заданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как говорится в распоряжении Минобороны, фитнес-браслеты должны быть сданы на хранение во время проведения маневров, тренировок, а также оперативных задач. При этом ношение подобных устройств во время нахождения в пунктах постоянной дислокации, в том числе на базах, допускается.

Подобные меры приняты из-за уязвимости подобных устройств. Ранее газета Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что некоторые приложения и соцсети для спортсменов позволяют обнаруживать расположение военных баз.-0-