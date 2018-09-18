18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20, сообщает телекомпания CNN.

Связь с экипажем российского самолета Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропала поздно вечером 17 сентября. В этот момент самолет находился над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии и возвращался на авиабазу Хмеймим. Судьба российских военных неизвестна.

По информации телеканала CNN со ссылкой на представителя Пентагона, самолет мог быть сбит сирийскими силами ПВО при попытке отразить ракетный обстрел со стороны Израиля. США заявили, что не участвовали в ракетном обстреле провинции Латакия. Армия обороны Израиля отказалась предоставить какие-либо комментарии относительно инцидента.

В Минобороны России заявили, что самолет исчез во время атаки истребителей ВВС Израиля по объектам в Латакии.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.-0-