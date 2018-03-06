В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, 32 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что на борту самолета было 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
Причиной авиакатастрофы, согласно предварительной информации Минобороны РФ, могла стать техническая неисправность.
Инцидент произошел на авиабазе Хмеймим.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4236 BYN
|2.421 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9649 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4743 BYN
|3.465 BYN
|3.478 BYN