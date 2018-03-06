В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, 32 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что на борту самолета было 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Причиной авиакатастрофы, согласно предварительной информации Минобороны РФ, могла стать техническая неисправность.

Инцидент произошел на авиабазе Хмеймим.-0-