22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словакии автомобиль протаранил группу детей, сообщают информагентства со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел вблизи города Попрад. В результате наезда пострадали 12 детей в возрасте 5-12 лет, двое из них получили тяжелые ранения, четверо - травмы средней тяжести.
Водитель легкового автомобиля не пострадал. По предварительной информации, алкоголь в его крови не был обнаружен. "Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей, которые проходили мимо. Ведется расследование", - сообщили в полиции.-0-
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