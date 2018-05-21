В Сомали из-за сильных ливней погибли 15 человек, десятки тысяч пострадали

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощные ливни обрушились на северо-западную часть Сомали, в результате чего погибли 15 человек. По данным ООН, количество пострадавших исчисляется десятками тысяч, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению местных властей, в настоящий момент пострадавшим оказывается экстренная помощь.

По имеющимся сведениям, стихийное бедствие было вызвано тропическим циклоном "Сагар".-0-