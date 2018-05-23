В Сомали циклон "Сагар" унес жизни более 50 человек, 600 тыс. пострадали

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за тропического циклона "Сагар", обрушившегося на северо-западную часть Сомали, погибли более 50 человек. Количество пострадавших превышает 600 тыс., сообщает ТАСС.
Власти отмечают, что число погибших может возрасти. До сих пор ведутся поиски пропавших без вести.
Тропический циклон "Сагар" сформировался над Аденским заливом и, достигнув берегов Африки, вызвал сильнейшие разрушения в Сомали. По имеющимся сведениям, уничтожено примерно 700 крестьянских хозяйств. В районах, пострадавших от циклона, погибло до 80% домашнего скота.-0-
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