В США 14-летний парень будет баллотироваться в губернаторы штата

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14-летний Этан Зоннеборн из США решил баллотироваться на пост губернатора своего родного штата Вермонт. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Многие политики думают не об избирателях, а о корпорациях и лоббистах. Я считаю, что молодое поколение способно лучше управлять штатом. Люди должны быть уверенны, что о них заботятся", - заявил подросток журналистам.
Слоган его предвыборной кампании: "Потому что завтра важно".
Этан четко решил для себя: если победит на выборах - бросит школу, а если проиграет - завершит свою политическую карьеру.
Вермонт и Канзас - единственные штаты в США, где отсутствуют возрастные ограничения для должности губернатора. На данный момент самому младшему кандидату в Канзасе 16 лет.-0-
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