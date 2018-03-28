В США 15 человек отравились фенолом

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 15 человек пострадали в результате отравления фенолом в пригороде Чикаго (США), сообщает ТАСС.

Сосуд с токсичным веществом был по неосторожности разбит в смотровом кабинете. В здании медицинского центра при этом находились 35 человек. Вскоре некоторые из них стали жаловаться на головную боль, тошноту, кашель. Спасатели, прибывшие на место происшествия, произвели эвакуацию.

В настоящее время доступ в здание закрыт, помещения очищаются от токсичного газа. Информация о состоянии пострадавших не поступает.

Фенол - высокотоксичное вещество, которое при вдыхании поражает нервную систему. Оно также оказывает негативное воздействие на сердце и почки, а при попадании на кожу вызывает химический ожог. Данное вещество применяется в медицинской промышленности при создании обезболивающих и антисептических препаратов.-0-