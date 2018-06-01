В США 6-летний мальчик спас от смерти более тысячи собак

Шестилетний мальчик из американского штата Техас спас от усыпления более тысячи собак. Об этом сообщает CBS News.

Роман Макконн вместе со своей матерью Дженнифер в 2016 году начал искать животным хозяев. Мама мальчика рассказала, что когда-то они забрали собаку из приюта, в котором животных усыпляют, после чего она решила заняться волонтерской деятельностью.

Ее сын снимал видео, которые впоследствии помогали найти собакам новых хозяев. В роликах мальчик рассказывал о каждой собаке, а также о том, почему ее нужно забрать в новый дом.

Через какое-то время их семья переехала в Вашингтон, где условия для бездомных собак оказались намного лучше, чем в их родном штате. Тогда Дженнифер вместе с сыном организовала проект по перевозке животных из Техаса.

Всего семье Макконн удалось спасти 1050 беспризорных собак. Для каждой они нашли новую семью.