В США автомобиль въехал в ресторан: погибли два человека

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Бессемер в штате Северная Каролина (США) легковой автомобиль въехал в ресторан, в результате погибли два человека, сообщает телеканал Fox.

По данным полиции, мужчина намеренно въехал в здание ресторана. В числе погибших оказалась его 26-летняя дочь. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Злоумышленник был задержан практически сразу после инцидента, его мотивы на данный момент не сообщаются.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.-0-