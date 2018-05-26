В США автопилот не распознал машину впереди, из-за чего произошло ДТП

В американском городе Солт-Лейк-Сити автомобиль марки Tesla попал в ДТП с пожарной машиной, сообщает ТАСС. Электрокар находился под управлением автопилота, который не сумел распознать, что перед ним едет еще одна машина.

Вместо того чтобы замедлиться, автомобиль лишь ускорился за 3,5 секунды до столкновения. Водитель Tesla Model S пытался затормозить, но это сделать ему так и не удалось. Транспортным средством управляла 29-летняя Хизер Ломматч. Девушка рассказывает, что ездит на этой машине уже около двух лет, постоянно пользуется функцией автопилота. По ее словам, ранее подобных инцидентов не происходило. Хизер также сообщила, что перед аварией система не выдала никаких предупреждений об опасности.

Полиция уже собрала все необходимые сведения. Известно, что водитель не прикасалась к рулю на протяжении 80 секунд до аварии. Хизер рассказала, что в это время искала наиболее удобный маршрут в телефоне. В результате ДТП девушка получила перелом лодыжки.