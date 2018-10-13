В США число жертв урагана "Майкл" увеличилось до 16 человек

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

Вместе с тем не исключается, что число погибших может возрасти по мере того, как спасатели будут обыскивать завалы.

Ураган "Майкл" достиг южного побережья США 10 октября. В тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. Это наиболее мощный циклон за последние 25 лет во Флориде, он прошел через акваторию Мексиканского залива и достиг суши на северо-западе штата. Скорость ветра в его эпицентре достигала 250 км/ч. Если бы она была на 3 км/ч выше, то шторму присвоили бы самую мощную пятую категорию.

Циклон принес мощные порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах США. Последствиями шторма стали многочисленные разрушения, затопленные пляжи и поваленные деревья. Без электроэнергии на Восточном побережье США от Флориды до Вирджинии остаются не менее 1,5 млн потребителей.

Ураган "Майкл" является третьим по мощности за всю историю метеонаблюдений в США.-0-