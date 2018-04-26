В США два человека погибли при крушении самолета T-6 Texan

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США потерпел крушение одномоторный самолет T-6 Texan, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Трагедия произошла на вспомогательной военно-морской базе в Кингсвилле (штат Техас), воздушное судно рухнуло вскоре после взлета и загорелось. На борту самолета были пилот и пассажир, оба погибли.

Согласно предварительной информации, крушение самолета произошло из-за того, что пилот по неустановленной пока причине потерял контроль. Ведется расследование инцидента.

T-6 Texan - американский легкий учебный самолет. Его применяли для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.-0-