В США два человека погибли при крушении самолета T-6 Texan

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США потерпел крушение одномоторный самолет T-6 Texan, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Трагедия произошла на вспомогательной военно-морской базе в Кингсвилле (штат Техас), воздушное судно рухнуло вскоре после взлета и загорелось. На борту самолета были пилот и пассажир, оба погибли.
Согласно предварительной информации, крушение самолета произошло из-за того, что пилот по неустановленной пока причине потерял контроль. Ведется расследование инцидента.
T-6 Texan - американский легкий учебный самолет. Его применяли для обучения военных летчиков во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.-0-
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