В США два человека погибли в результате обрушения в сортировочном центре Amazon

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате обрушения в сортировочном центре Amazon в юго-восточном Балтиморе в штате Мэриленд (США). Об этом сообщает издание The Baltimore Sun.
Причиной инцидента стал шторм, в результате которого обрушилась стена. Накануне в районе, где расположен сортировочный центр, прошли грозы с порывами ветра и проливным дождем.
Спасатели разбирают завалы.-0-
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