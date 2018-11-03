В США два человека погибли в результате обрушения в сортировочном центре Amazon

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате обрушения в сортировочном центре Amazon в юго-восточном Балтиморе в штате Мэриленд (США). Об этом сообщает издание The Baltimore Sun.

Причиной инцидента стал шторм, в результате которого обрушилась стена. Накануне в районе, где расположен сортировочный центр, прошли грозы с порывами ветра и проливным дождем.

Спасатели разбирают завалы.-0-