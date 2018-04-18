В США двигатель пассажирского самолета взорвался в воздухе

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США двигатель пассажирского самолета загорелся и взорвался в воздухе, один человек погиб и семеро пострадали, сообщает Би-Би-Си.

Инцидент произошел 17 апреля. "Боинг" 737-700 компании Southwest Airlines выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас, на его борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Филадельфии, так как в результате взрыва двигателя оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета.

На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов говорит: "У нас тут дыра и кто-то вылетел". По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно.

Аварийная посадка в Филадельфии прошла успешно.

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года.-0-