25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США грузовой поезд упал в реку с обрушившегося моста, сообщает американская газета The New York Times.

Инцидент произошел в штате Айова. Железнодорожный мост через реку обрушился в тот самый момент, когда по нему проезжал грузовой поезд. В результате аварии в воде оказалось около 20 вагонов состава.

Пострадавших нет. Кроме того, никакие опасные вещества в реку не попали.

Причины происшествия уточняются. По одной из версий, причиной обрушения могли стать сильные дожди и наводнения, прошедшие недавно в регионе и повредившие мост. -0-