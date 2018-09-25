25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США грузовой поезд упал в реку с обрушившегося моста, сообщает американская газета The New York Times.
Инцидент произошел в штате Айова. Железнодорожный мост через реку обрушился в тот самый момент, когда по нему проезжал грузовой поезд. В результате аварии в воде оказалось около 20 вагонов состава.
Пострадавших нет. Кроме того, никакие опасные вещества в реку не попали.
Причины происшествия уточняются. По одной из версий, причиной обрушения могли стать сильные дожди и наводнения, прошедшие недавно в регионе и повредившие мост. -0-
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