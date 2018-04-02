В США хакеры похитили данные банковских карт около 5 млн посетителей сети супермаркетов

В США группа хакеров похитила данные около пяти миллионов банковских карт клиентов магазинов, сообщает CNN. Этот взлом данных уже назвали самым крупным в истории ритэйла.

Часть информации хакеры уже успели выставить на продажу. По предварительным данным, за преступлением может стоять хакерская группировка JokerStash. Данные кредитных и дебитовых карт были похищены у посетителей магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время. Большинство потерпевших проживают в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Ранее киберпреступники из данной группировки уже были замешаны в похищении данных с банковских карт посетителей сети магазинов Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts, а также отелей сети Trump Hotels.