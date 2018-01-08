В США из-за аномальных морозов погибли 19 человек

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточное побережье США по-прежнему находится в плену аномальных морозов и снега, жертвами непогоды за последние дни стали как минимум 19 человек, сообщают информагентства.
Небывалые холода принес в США циклон "Грейсон", который синоптики окрестили "циклоном-бомбой". В ряде штатов был введен режим чрезвычайного положения, закрыты школы и офисы, парализовано транспортное сообщение, отменены десятки авиарейсов. Столбик термометра в некоторых местах опускался до минус 40 градусов по Цельсию.
Власти призывают граждан без острой необходимости не покидать свои дома, а также соблюдать все меры предосторожности. Ряд медучреждений страны переведены на экстренный режим работы в связи с нарастающим потоком пациентов с обморожением.-0-
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