В США изменят дислокацию военно-морских судов и авиации из-за урагана Флоренс

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный состав, корабли Военно-морских сил США и авиацию передислоцируют из-за приближения урагана Флоренс. Об этом сообщает Washington Post. Тысячи морских пехотинцев с семьями покинули военную базу Кэмп-Леджейн в Джексонвилле в штате Флорида.

Более 30 военных кораблей перебрались в более безопасные воды Атлантического океана с морской базы Норфолк в Вирджинии и рекрутского депо морской пехоты Пэррис-Айленд в Южной Каролине. Военно-воздушные и сухопутные силы перемещают самолеты F-22 и T-38 Talon.

Ожидается, что Флоренс может стать самым мощным ураганом в США за последние 60 лет. Он сопровождается проливными дождями и сильными порывами ветра, скорость которых превышает 200 км/ч.

Особую опасность ураган Флоренс представляет для штатов Северная и Южная Каролина и Вирджиния.-0-