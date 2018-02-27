В США мать и дочь открыли огонь по грабителю магазина

36-летний Тайрон Ли попытался ограбить магазин алкогольных напитков в городе Талса, штат Оклахома (США). Он вооружился дробовиком и посчитал, что легко справится с двумя женщинами-кассирами.

Однако 30-летняя Эшли и ее мать Тина Ринг оказали сопротивление. Они отказались открыть кассу и сумели выхватить пистолет, спрятанный под прилавком.

Ли вернулся в магазин и попытался избить Тину. Он выбил пистолет у нее из рук, однако тот оказался в руках Эшли. Она начала стрелять, сделав несколько выстрелов в направлении грабителя.

Женщины попытались заблокировать двери и сбежали в соседнее помещение, попутно вызывая 911. Злоумышленник получил серьезные ранения и хотя он успел сбежать до приезда полиции, его задержали в больнице. В настоящее время он в реанимации в критическом состоянии.

Ли повинен по меньшей мере в девяти ограблениях, совершенных с начала года.