В США могут ввести смертную казнь для наркодельцов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила план преодоления опиоидного кризиса в стране, который предусматривает введение смертной казни для некоторых наркодельцов, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету Politico.

По данным газеты, Дональд Трамп может представить план 19 марта во время посещения Нью-Гэмпшира, наиболее пострадавшего от опиоидной эпидемии.

План предусматривает возможность вынесения смертных приговоров в отношении некоторых нелегальных поставщиков наркотических средств. Кроме того, он предусматривает превентивные меры, а также возможности лечения зависимых от опия американцев.

В октябре 2017 года Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за чрезмерного потребления американцами опиоидов. Согласно статистике, в 2016 году из-за передозировок наркотиками скончались как минимум 64 тыс. американцев. От передозировок в США умирает больше людей, чем в результате ДТП и инцидентов с применением огнестрельного оружия вместе взятых.-0-