В США мужчина пытался въехать в здание аэропорта

Мужчина на украденном автомобиле пытался протаранить здание терминала аэропорта города Пеория, штат Иллинойс. Об этом информагентствам сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Инцидент произошел в три часа утра по местному времени. Подозреваемый по имени Джастин попробовал въехать в двери терминала Peoria International Airport.
После наезда он прошел на охраняемую территорию, где провел около семи минут и попытался угнать машину заместителя шерифа округа. Его арестовали на стоянке аэропорта.
Угонщик доставлен в больницу, о его текущем состоянии ничего не известно. Работа аэропорта была временно приостановлена. Ничего подозрительного на его территории найдено не было и через четыре часа после инцидента аэропорт возобновил работу.
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