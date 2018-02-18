В США мужчина пытался въехать в здание аэропорта

Мужчина на украденном автомобиле пытался протаранить здание терминала аэропорта города Пеория, штат Иллинойс. Об этом информагентствам сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в три часа утра по местному времени. Подозреваемый по имени Джастин попробовал въехать в двери терминала Peoria International Airport.

После наезда он прошел на охраняемую территорию, где провел около семи минут и попытался угнать машину заместителя шерифа округа. Его арестовали на стоянке аэропорта.

Угонщик доставлен в больницу, о его текущем состоянии ничего не известно. Работа аэропорта была временно приостановлена. Ничего подозрительного на его территории найдено не было и через четыре часа после инцидента аэропорт возобновил работу.