В США мужчина стал жертвой акулы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Массачусетс в районе пляжа Кейп-Код акула напала на человека. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает сайт телеканала CBS News.

Акула атаковала 26-летнего спортсмена в тот момент, когда он занимался серфингом.

Друг пострадавшего смог отбить его и вытащить из воды, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных ран. После случившегося пляж был закрыт.-0-