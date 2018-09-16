В США мужчина стал жертвой акулы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Массачусетс в районе пляжа Кейп-Код акула напала на человека. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает сайт телеканала CBS News.
Акула атаковала 26-летнего спортсмена в тот момент, когда он занимался серфингом.
Друг пострадавшего смог отбить его и вытащить из воды, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных ран. После случившегося пляж был закрыт.-0-
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