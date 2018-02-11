В США мужчина застрелил двух полицейских

В штате Огайо (США) на службе погибли двое полицейских. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на муниципалитет города Уэстервилль.
Известно, что сотрудники полиции прибыли по вызову к месту происшествия, там и произошла перестрелка с подозреваемым. Сообщается, что злоумышленник был ранен и сейчас находится под стражей. Другие подробности пока неизвестны.-0-
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