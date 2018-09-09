В США начала работать система для сбора пластика в океане

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландская компания Ocean Cleanup запустила 8 сентября систему очистки System 001 для сбора пластикового мусора у берегов США в Тихом океане. Об этом сообщила газета USA Today.

Новая система представляет собой плавающий барьер длинной около 600 м, который естественным путем принимает U-образную форму и уходит под воду на глубину 2,7 м. System 001 оснащена электролампами, получающими питание от солнечных батарей. Она имеет также систему предупреждения столкновений, камеры и датчики. По замыслу авторов, система будет захватывать пластиковый мусор на поверхности океана при помощи течений и волн. Мусор из барьера будет доставляться специальными судами на сушу для утилизации.

Система в течение пяти дней будет выведена на расстояние около 440 км от побережья Калифорнии для тестирования. Если испытания пройдут успешно, барьер будет доставлен в Тихий океан на более чем две тысячи километров от берега. Автор проекта System 001 и основатель Ocean Cleanup - 23-летний голландец Боян Слат.

В перспективе планируется создание и запуск 60 барьеров для очистки океана. Примерно 10% всей произведенной пластмассы оказывается в Мировом океане. Уже образовались пять мусорных морей из пластиковых бутылок, рыбацких сетей, игрушек и других предметов.

За 30 лет исследователи обнаружили более трех тысяч единиц мусора в глубоких местах Мирового океана.-0-