В США назвали крупнейшие пиратские ресурсы: среди них и соцсеть "Вконтакте"

Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал доклад, в котором перечислил мировые интернет-порталы, наиболее вольно относящиеся к авторскому праву и интеллектуальной собственности. Среди них оказался и ряд российских сайтов.

В числе наиболее серьезных нарушителей, по мнению американской стороны, фигурируют соцсеть "Вконтакте", торрент-трекер Rutracker.org, Rapidgator.net и онлайн-кинотеатр kinogo.cc. Всего в списке находятся около 30 ресурсов.

Также отметим китайский онлайн-магазин taobao.com и научный сервис Sci-Hub. В США выразили уверенность, что "Вконтакте" последует примеру "успешных" соцсетей и воспрепятствует нарушению авторских прав. Представители vk.com заверили, что борьба с пиратством продолжается.

В 2016 "Вконтакте" подписала соглашения с крупнейшими звукозаписывающими компаниями и предприняла шаги по ограничению сторонних приложений, связанных с загрузкой контента. Однако в ведомстве ее по-прежнему считают крупным сбытчиком контрафактной продукции.