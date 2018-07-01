1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США неизвестный напал на мигрантов с ножом, есть раненые, сообщают информагентства.
По меньшей мере, 9 мигрантов пострадали в результате нападения вечером 30 июня в городе Бойсе (административный центр штата Айдахо).
По информации местного филиала телеканала ABC, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.
Нападавший задержан, его мотивы устанавливает полиция.
Между тем, тысячи людей вышли на улицы американских городов, протестуя против миграционной политики президента США и в первую очередь против практики разлучения детей и родителей нелегалов, задержанных в основном на мексиканской границе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN