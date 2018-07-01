1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США неизвестный напал на мигрантов с ножом, есть раненые, сообщают информагентства.

По меньшей мере, 9 мигрантов пострадали в результате нападения вечером 30 июня в городе Бойсе (административный центр штата Айдахо).

По информации местного филиала телеканала ABC, неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.

Нападавший задержан, его мотивы устанавливает полиция.

Между тем, тысячи людей вышли на улицы американских городов, протестуя против миграционной политики президента США и в первую очередь против практики разлучения детей и родителей нелегалов, задержанных в основном на мексиканской границе.-0-