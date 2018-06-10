В США обнаружили устойчивый ко всем антибиотикам вирус

Ученые из американского Центра резистентности к антибиотикам Эмори открыли новый вирус – возбудитель пневмонии.
Вирус устойчив к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae и целому спектру антибиотиков группы карбапенемов.
Изучение вируса пневмонии, выявленного у одного из американцев, продолжается. Этот вирус вызвал смертоносную вспышку пневмонии в 2016 году в Китае.
Ученые намерены выяснить, насколько вирус может усилить свою патологическую мощность.
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