В США обнаружили устойчивый ко всем антибиотикам вирус

Ученые из американского Центра резистентности к антибиотикам Эмори открыли новый вирус – возбудитель пневмонии.

Вирус устойчив к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae и целому спектру антибиотиков группы карбапенемов.

Изучение вируса пневмонии, выявленного у одного из американцев, продолжается. Этот вирус вызвал смертоносную вспышку пневмонии в 2016 году в Китае.

Ученые намерены выяснить, насколько вирус может усилить свою патологическую мощность.