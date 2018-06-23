В США обрушился склад с бочками виски

В городе Бардстаун (штат Кентукки) более 9 тысяч 200-литровых бочек с элитным виски "бурбон" попали под обломки рухнувшего хранилища. Большая часть емкостей получила пробоины, и воздух в округе сильно пропитан парами алкоголя. Экологи опасаются попадания виски в местный водоем, что негативно скажется на экологической обстановке.
Склад винодельческого предприятия Barton 1792 Distillery построили в 40-х годах двадцатого века. На складе хранились около 20 тысяч дубовых бочек с алкоголем различной выдержки. Пока владельцы компании Sazerac не успели посчитать количество уцелевших и разбитых емкостей.
Нет сведений ни о причине обрушения, ни о ущербе, который понесла компания. Разбор завалов продолжается.
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