В США опознали убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшего

Полиция Хьюстона установила личность мужчины, которого подозревают в убийстве доктора Марка Хауснехта, врача кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщается в твиттере полиции.
Это сын женщины, которая умерла во время операции доктора Хауснехта 20 лет назад. Подозреваемый вооружен и очень опасен. Предполагаемый убийца Хауснехта объявлен в розыск.
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