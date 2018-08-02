В США опознали убийцу кардиолога Джорджа Буша-старшего

Полиция Хьюстона установила личность мужчины, которого подозревают в убийстве доктора Марка Хауснехта, врача кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщается в твиттере полиции.

Это сын женщины, которая умерла во время операции доктора Хауснехта 20 лет назад. Подозреваемый вооружен и очень опасен. Предполагаемый убийца Хауснехта объявлен в розыск.