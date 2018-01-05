В США от отравления угарным газом погиб ребенок, свыше 40 человек пострадали

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Перт-Амбой (США, штат Нью-Джерси) в высотном жилом доме произошла утечка угарного газа, погибла 13-летняя девочка, еще свыше 40 человек пострадали. Об этом пишет NBC New York.

Как отмечается, трое родственников погибшей девочки госпитализированы, они находятся в критическом состоянии. Также среди пострадавших - 27 офицеров полиции города Перт-Амбой.

Из соображений безопасности все жители высотки были эвакуированы.

На месте ЧП работают экстренные службы.-0-