17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США от взрыва электронной сигареты впервые погиб человек. Инцидент произошел 6 мая в Сент-Питерсберге, штат Флорида, сообщают СМИ.

Взрыв произошел, когда 38-летний Толлмадж Уэйкмен Д'Элиа курил вейп у себя дома. Согласно результатам вскрытия, обнародованным во вторник, 15 мая, осколки устройства вонзились в его череп и мозг. После взрыва в помещении начался пожар.

Как сообщает Fox News, соседка погибшего заметила дым и вызвала спасателей. Прибывшие пожарные обнаружили уже обгоревшее тело Д'Элиа.

Точные причины взрыва пока неизвестны. Предполагается, что взорвался ингалятор (атомайзер) или батарея.

По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), Уэйкмен Д'Элиа стал первым американцем, который погиб от взорвавшейся электронной сигареты. При этом сами взрывы происходят довольно часто: организация насчитала около 200 подобных случаев, произошедших в США с 2000 до 2016 года.-0-