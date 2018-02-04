В США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом, есть погибшие

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом, передают информационные агентства.

По последним данным, пострадало не менее 50 человек, двое погибли.

Инцидент произошел ранним утром 4 февраля в Южной Каролине. Пассажирский поезд, курсирующий между Нью-Йорком и Майами, столкнулся с товарным. Несколько вагонов сошло с рельсов. Известно, что в пассажирском составе находилось почти 150 человек, в том числе 139 пассажиров.

На месте происшествия работают спасатели.-0-