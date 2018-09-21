В США пятеро человек пострадали во время стрельбы на поминках

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, пятеро человек пострадали в результате стрельбы на поминках, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В числе пострадавших восьмилетняя девочка.

Инцидент произошел 20 сентября около 21.00 по местному времени в частном доме на семейном мероприятии в память об умершем родственнике. Другие подробности происшествия не приводятся.-0-