В США пятеро человек пострадали во время стрельбы на поминках

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, пятеро человек пострадали в результате стрельбы на поминках, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
В числе пострадавших восьмилетняя девочка.
Инцидент произошел 20 сентября около 21.00 по местному времени в частном доме на семейном мероприятии в память об умершем родственнике. Другие подробности происшествия не приводятся.-0-
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