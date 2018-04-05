5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полиция предотвратила стрельбу в школе, сообщают информагентства.

Предотвратить стрельбу помог игрок в американский футбол Джулиан Эдельман. Под его фотографией в Instagram один из пользователей оставил комментарий о том, что собирается устроить стрельбу в своей школе, и посоветовал следить за новостями. О произошедшем была проинформирована полиция. Стражи порядка вычислили писавшего. Им оказался 14-летний школьник из Порт-Гурона (штат Мичиган). В ходе обыска в доме подростка обнаружены две винтовки.-0-