5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полиция предотвратила стрельбу в школе, сообщают информагентства.
Предотвратить стрельбу помог игрок в американский футбол Джулиан Эдельман. Под его фотографией в Instagram один из пользователей оставил комментарий о том, что собирается устроить стрельбу в своей школе, и посоветовал следить за новостями. О произошедшем была проинформирована полиция. Стражи порядка вычислили писавшего. Им оказался 14-летний школьник из Порт-Гурона (штат Мичиган). В ходе обыска в доме подростка обнаружены две винтовки.-0-
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