В США при падении военного самолета погиб пилот

Пилот погиб в штате Нью-Мексико Соединенных Штатов Америки при падении турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное 24 июня представителями базы ВВС США Holloman, рядом с которой самолет упал. Ранее сообщалось, что при катастрофе один пилот получил ранения, о судьбе второго информации не было. Теперь представители базы подтвердили, что второй пилот погиб.

"Причины авиакрушения выясняются", - говорится в сообщении.

Самолет совершал учебный полет и упал рядом с полигоном.