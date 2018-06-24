В США при падении военного самолета погиб пилот

Пилот погиб в штате Нью-Мексико Соединенных Штатов Америки при падении турбовинтового военного самолета A-29 Super Tucano. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное 24 июня представителями базы ВВС США Holloman, рядом с которой самолет упал. Ранее сообщалось, что при катастрофе один пилот получил ранения, о судьбе второго информации не было. Теперь представители базы подтвердили, что второй пилот погиб.
"Причины авиакрушения выясняются", - говорится в сообщении.
Самолет совершал учебный полет и упал рядом с полигоном.
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