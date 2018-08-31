В США при взрыве на водоочистной станции пострадали десять человек

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек получили ранения в результате взрыва и обрушения крыши на водоочистной станции в Чикаго, сообщает Chicago Tribune.
Взрыв повлек за собой обрушение кровли здания. Всего пострадало около 10 человек.
На данный момент состояние всех пострадавших оценивается как серьезное или критическое. Сообщается, что здание станции было построено еще в 1922 году и до сих пор обслуживает более 1 млн жителей Чикаго.-0-
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