В США произошел взрыв возле статуи Свободы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США произошел взрыв на острове Либерти, где расположена статуя Свободы.
По этой причине с острова экстренно эвакуировали 3,4 тысячи человек, передает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу. Их на лодках перевозили на другие острова.
В результате проведенной после эвакуации проверки выяснилось, что недалеко от статуи Свободы по вине строителей взорвались три баллона с пропаном. Один из строителей получил ожоги. Пожар уже потушен, и статуя Свободы снова открыта для посещения.-0-
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