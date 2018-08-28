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В США произошел взрыв возле статуи Свободы

В мире 28.08.2018 | 00:23
Фото АВС
Фото АВС

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США произошел взрыв на острове Либерти, где расположена статуя Свободы.

По этой причине с острова экстренно эвакуировали 3,4 тысячи человек, передает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу. Их на лодках перевозили на другие острова.

В результате проведенной после эвакуации проверки выяснилось, что недалеко от статуи Свободы по вине строителей взорвались три баллона с пропаном. Один из строителей получил ожоги. Пожар уже потушен, и статуя Свободы снова открыта для посещения.-0-

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Теги
взрывы, США
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