В США произошла стрельба в школе города Санта-Фе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе американского города Санта-Фе (штат Техас) сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Houston Chronicle.

Отмечается, что вооруженный человек вошел в класс и стал стрелять в учеников. По крайней мере один человек получил ранение.

По данным помощника директора школы Криса Ричардсона, стрелявший задержан.-0-