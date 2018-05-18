В США произошла стрельба в школе города Санта-Фе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школе американского города Санта-Фе (штат Техас) сегодня произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Houston Chronicle.
Отмечается, что вооруженный человек вошел в класс и стал стрелять в учеников. По крайней мере один человек получил ранение.
По данным помощника директора школы Криса Ричардсона, стрелявший задержан.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.35 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.994 BYN
|1.998 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN