В США простились с Барбарой Буш

В США прошла церемония прощания с умершей недавно Барбарой Буш, сообщают информагентства.

На церемонии в епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне присутствовали полторы тысячи гостей, среди которых четыре бывших президента соединенных штатов и Меланья Трамп, жена действующего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома на церемонию не прибыл, объяснив свое отсутствие на панихиде желанием "избежать помех, связанных с усиленной безопасностью, и из уважения к семье Бушей и их друзьям".

Центральные телеканалы США вели прямую трансляции церемонии прощания с Барборой Буш.

В числе присутствовавших были Джордж Буш старший и младший, Билл Клинтон и Барак Обама, а так же Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.

Барбару Буш похоронят на территории президентской библиотеки Буша - старшего в городе Колледж-Стейшен рядом с могилой ее дочери Робин, которая умерла от лейкемии в возрасте трех лет.