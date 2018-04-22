В США простились с Барбарой Буш

В США прошла церемония прощания с умершей недавно Барбарой Буш, сообщают информагентства.
На церемонии в епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне присутствовали полторы тысячи гостей, среди которых четыре бывших президента соединенных штатов и Меланья Трамп, жена действующего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома на церемонию не прибыл, объяснив свое отсутствие на панихиде желанием "избежать помех, связанных с усиленной безопасностью, и из уважения к семье Бушей и их друзьям".
Центральные телеканалы США вели прямую трансляции церемонии прощания с Барборой Буш.
В числе присутствовавших были Джордж Буш старший и младший, Билл Клинтон и Барак Обама, а так же Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс.
Барбару Буш похоронят на территории президентской библиотеки Буша - старшего в городе Колледж-Стейшен рядом с могилой ее дочери Робин, которая умерла от лейкемии в возрасте трех лет.
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