В США проверят двигатели самолетов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что будет проведена проверка авиационных двигателей после инцидента с самолетом компании Southwest Arlines. Об этом сообщает Euronews.
FAA издаст директиву по годности к эксплуатации в течение следующих двух недель, которая потребует проверки определенных двигателей CFM56-7B. Проверить планируется свыше 200 двигателей, инспекция будет проводиться около шести месяцев.
Ранее сообщалось, что инцидент с пассажирским самолетом произошел в США 17 апреля. Двигатель самолета Boeing 737-700 компании Southwest Airlines загорелся и взорвался в воздухе, были повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета. Лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. Погибла 43-летняя пассажирка. Очевидцы рассказывали, что после взрыва двигателя ее частично засосало в разбитый иллюминатор. Женщину удалось вернуть в салон, она была госпитализирована, но медикам не удалось ее спасти.
Эксперты уже приступили к расследованию произошедшего.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4849 BYN
|2.47 BYN
|2.483 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2908 BYN
|3.265 BYN
|3.295 BYN