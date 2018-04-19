В США проверят двигатели самолетов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что будет проведена проверка авиационных двигателей после инцидента с самолетом компании Southwest Arlines. Об этом сообщает Euronews.

FAA издаст директиву по годности к эксплуатации в течение следующих двух недель, которая потребует проверки определенных двигателей CFM56-7B. Проверить планируется свыше 200 двигателей, инспекция будет проводиться около шести месяцев.

Ранее сообщалось, что инцидент с пассажирским самолетом произошел в США 17 апреля. Двигатель самолета Boeing 737-700 компании Southwest Airlines загорелся и взорвался в воздухе, были повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета. Лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. Погибла 43-летняя пассажирка. Очевидцы рассказывали, что после взрыва двигателя ее частично засосало в разбитый иллюминатор. Женщину удалось вернуть в салон, она была госпитализирована, но медикам не удалось ее спасти.

Эксперты уже приступили к расследованию произошедшего.-0-