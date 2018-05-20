20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США пума растерзала велосипедиста, сообщают информагентства.

Хищное животное совершило нападение на двух велосипедистов в штате Вашингтон. Дикая кошка загнала людей в ловушку в лесу неподалеку от Сиэтла. Один из велосипедистов пытался сбежать, однако ему это не удалось. Пума настигла его и растерзала. Второй велосипедист успел сделать звонок правоохранителям. Они обнаружили звонившего в тяжелом состоянии и госпитализировали. Пострадавший идет на поправку.

Агрессивное животное застрелили. С 1980 года произошло более 100 случаев нападения пум на людей, 20 человек погибли.-0-