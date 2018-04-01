В США разбился небольшой самолет: 2 человека погибли

В американском штате Калифорния небольшой самолет потерпел крушение, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС.
Данный инцидент произошел неподалеку от города Санта Пола. Одномоторный самолет врезался в неэксплуатируемое здание. После крушения воздушного судна произошло возгорание.
#MainIncident: 2nd photo view of crash, small fire put out by Santa Paula FD, no people on ground injured pic.twitter.com/A4XXEi7Ohd— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 31 марта 2018 г.
Шериф округа Вентура сообщил о двух жертвах. Личности погибших еще предстоит установить.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN