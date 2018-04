В США разбился небольшой самолет: 2 человека погибли

В американском штате Калифорния небольшой самолет потерпел крушение, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС.

Данный инцидент произошел неподалеку от города Санта Пола. Одномоторный самолет врезался в неэксплуатируемое здание. После крушения воздушного судна произошло возгорание.

#MainIncident: 2nd photo view of crash, small fire put out by Santa Paula FD, no people on ground injured pic.twitter.com/A4XXEi7Ohd