28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США самолет после приземления развалился пополам, 2 человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Авария произошла 27 сентября в городе Гринвилл штата Южная Каролина.
По информации администрации аэропорта, на борту воздушного судна находились два пилота и два пассажира. Один из пилотов погиб на месте крушения, еще один умер в больнице. Оба пассажира находятся в госпитале в тяжелом состоянии.
Представители аэропорта Гринвилла не выдвигали версий насчет вероятных причин крушения самолета. Ведется расследование.-0-
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